Strażacy z powiatu świeckiego apelują o niewypalanie traw

- Włączamy się do akcji „Stop Pożarom Traw” – mówi Paweł Puchowski i wylicza, że w 2022 roku strażacy do takich zdarzeń wyjeżdżali aż 120 razy. - W tym roku póki co wyjazdów mamy niewiele, ale to głównie ze względu na zimę, która długo nie chciała odpuścić. Trawa była przez to mokra i nie było powodu aby jej wypalać – dodaje.