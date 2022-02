Strażacy z powiatu tucholskiego nadal usuwają skutki wichury i przygotowują się do kolejnej!

Strażacy z OSP w Gostycynie informują: - "Wczorajszy dzień był bardzo trudny dla naszej społeczności. Druhowie naszej jednostki działali i czuwali przez ponad 14 godzin. Pierwsze zgłoszenie odnotowaliśmy o godzinie 5.22, następne kilka minut po godzinie 6. Ostatni "zastęp" do remizy powrócił około godziny 19.30. Głównie nasze zadania polegały na usuwaniu powalonych drzew i zabezpieczeniu uszkodzonych dachów. Był też pożar komina. Trójka naszych strażaków jeździła do rolników z agregatem prądotwórczym, dzięki czemu mogli oni przygotować pokarm dla zwierząt. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za wczorajsze działania. Podziękowania należą się też wszystkim jednostkom z gminy Gostycyn."

St. aspirant Iwona Wize-Liegmann z KP PSP w Tucholi mówi nam, że strażacy mają nadal dużo pracy, a do tego muszą się przygotować do jutra: - Ma, niestety, znowu mocno wiać.

Zastępy OSP z gmin i PSP z Tucholi nadal wyjeżdżają do akcji, takich jak usunięcie konarów, drzew na drodze czy nakładanie plandek na uszkodzone dachy. Do tego po awarii systemu 112 trzeba wszystkie zgłoszenia dokładnie analizować i sprawdzać, bo wiele z nich jest z powielającymi się błędami.

Na szczęście zniszczenia na budynkach są stosunkowo niewielkie jak np. zerwanie płyty z eternitu czy kilku dachówek. Największe uszkodzenie dotyczy szczytu budynku, w którym zerwała się cała ściana.