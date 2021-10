Strażacy ze Świecia dostali nowy samochód. Najdroższy w historii jednostki

- To samochód ratowniczo – techniczny z rotatorem, czyli ramieniem z dzwigiem obracającym się o 360 stopni - mówi Paweł Puchowski , rzecznik KP PSP w Świeciu.

Wspomniany dźwig może podnieść ponad 50 ton ładunku. Auto ma też siedem wciągarek i ramię holownicze dla samochodów, głównie ciężarowych. - Auto wykorzystywane będzie do zdarzeń drogowych, ale nie tylko. Można je wykorzystać podczas katastrof budowlanych, czy do przenoszenia drzew, które łamane są podczas wichury - mówi Paweł Puchowski. - Ogółem zakupiono siedem takich samochodów. Docelowo jeden taki samochód ma być w każdym województwie - dodaje.

Auto, które do tej pory służyło strażakom ze Świecia do podobnych celów najprawdopodobniej trafi do komendy w Żninie.