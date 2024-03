Nowy Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małym Rudniku pod Grudziądzem robi wrażenie! Mamy zdjęcia z otwarcia

W ramach inwestycji rozbudowano i przebudowano o 260 metrów budynek, który obecnie jest on dwukondygnacyjny. Przystosowano go do potrzeb osób niepełnosprawnych, gdyż posiada windę. Co się znajduje wewnątrz? M.in.:

Pół wieku GOK-u. Wspomniano pracowników i działaczy... którzy odeszli do wieczności

Dyrektor GOKiS-u, Małgorzata Kaszuba w inaugurującym otwarcie przemówieniu podkreślała, że najważniejszy w działalności GOKiS-u jest człowiek. - To dla ludzi i z ludźmi tworzymy kulturę. Czasami drobnymi krokami, ale to właśnie rolą ośrodka jest to aby rozbudzać potrzebę obcowania z kulturą i zapewniać odpowiednie warunki do jej tworzenia. Nowy budynek to nowe możliwości. Zapewniam, że zostaną wykorzystane. Oferta zajęć i warsztatów będzie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców gminy Grudziądz, a nowoczesność będzie przeplatała się z tradycją - mówiła Małgorzata Kaszuba.