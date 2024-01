Strzelecka grupa poszukiwawczo-ratownicza we Włocławku rekrutuje. Kto może dołączyć? Zdjęcia OPRAC.: Joanna Maciejewska

Jednostka Strzelecka 4051 Włocławek w ramach swojej struktury utworzyła i zarejestrowała Strzelecką Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą. W styczniu 2024 roku rozpoczęła rekrutację do nowej grupy. Zaprasza do niej chętne osoby, które chciałyby wspomóc działania ratownicze i zyskać nowe kwalifikacje i doświadczenie. Kto może dołączyć do nowej grupy? Jakie zadania będą należały do jej członków?