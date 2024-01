Studniówka 2024 maturzystów I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie. Bawili się w Ośnie

- To wyjątkowy wieczór, bowiem świętujemy sto dni do matury, symbolicznego kroku w stronę dorosłości i nowych wyzwań. To czas podsumowań, ale przede wszystkim radości z osiągnięć, które każdy z was zapisuje w kartach swojej historii. To moment przełomowy, pełen emocji i niepewności, ale także pełen nadziei i optymizmu - powiedziała Anita Witucka-Patyk, przedstawicielka Rady Rodziców I LO w Żninie - Dzisiaj patrząc na wasze twarze pełne nadziei, widzę przyszłych liderów, naukowców, artystów, a przede wszystkim ludzi z charakterem i wartościami. Zachęcam was abyście czerpali siłę ze wspólnego doświadczenia, zjednoczeni w dążeniu do celu. Pamiętajcie, że sukcesy są zawsze wynikiem wysiłku, a każda porażka to lekcja, która prowadzi do kolejnego etapu rozwoju - dodała.