Studniówka 2024 ZSN w Gąsawie. Maturzyści zatańczyli poloneza w Skarbienicach koło Żnina

Zanim jednak młodzi ludzie stanęli do uroczystego tańca, podziękowali wychowawcom i dyrekcji placówki oraz rodzicom.

- Dzisiejszy wieczór to także okazja do podziękowania tym, którzy niosą nam wsparcie. Dlatego chcemy wyrazić naszą wdzięczność wszystkim nauczycielom, którzy poświęcili swój czas i energię, aby nas kształtować i inspirować. To dzięki Wam jesteśmy tu, gdzie jesteśmy dziś - powiedzieli m.in. prowadzący wydarzenie Emilia i Dominik.

Kwiaty otrzymali dyrektor ZSN Aleksandra Adamska, wychowawcy klasy IVa LO Justyna Sosińska, Radosław Sosiński i Dorota Rola, wychowawczynie klasy IVb LO Maria Winiecka i Anita Mikołajczak oraz wychowawczyni klasy V Technikum Rolniczego i Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych Agnieszka Żalińska.

Aleksandra Adamska, dyrektor szkoły, powiedziała m.in.: - Podczas waszej wędrówki przez życie niech nie zabraknie wam miłości, przyjaźni, dobra, empatii, którymi będziecie się dzielić z innymi. Dziś bawcie się i cieszcie młodością. To chwila niepowtarzalna, którą będziecie pamiętać całe życie.