Stylowe sypialnie od Krzysztofa Mirucia - zdjęcia, inspiracje. Takie sypialnie są teraz najmodniejsze OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Krzysztof Miruć od lat prowadzi programy wnętrzarsko-remontowe, w których odmienia wnętrza mieszkań i domów uczestników. Jego metamorfozy robią wrażenie. Zobaczcie projekty sypialni. Szczegóły na kolejnych zdjęciach >>> Jacek Kurnikowski/AKPA Zobacz galerię (24 zdjęcia)

Sypialnia to miejsce, w którym spędzamy dużo czasu i to tego najważniejszego, bo to tam regenerujemy siły. Ważne, żeby sypialnia była zaciemniona, odpowiednio przewiewna. Krzysztof Miruć w swojej pracy często zajmuje się sypialniami. Zobaczcie, najmodniejsze projekty sypialni. Są stylowe i praktyczne. Mamy kilka inspiracji.