Stypendia dla prymusów z regionu. Rusza nabór wniosków

Marszałkowskie stypendia edukacyjne dla uczniów ze szkół znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przyznawane są na 10 miesięcy danego roku szkolnego (rocznie od 2 do 5 tysięcy złotych), a ich wysokość zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej oraz rodzaju szkoły. Wsparcie można przeznaczyć na cele edukacyjne – m.in. zakup książek, komputera, udział w dodatkowych zajęciach i konkursach, opłacenie dostępu do internetu, dojazdów do szkoły oraz zakwaterowania.

Kto może starać się o stypendium?

Marszałkowskie stypendia przyznawane są w ramach trzech programów: