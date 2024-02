Sukces bydgoskiej florecistki. Aleksandra Nowakowska drużynową mistrzynią Europy U17

Po emocjonującym finale reprezentacja Polski pokonała mocną ekipę z Włoch 45:43 . - Finałowy mecz z Włoszkami kosztował nas wiele energii, był naprawdę emocjonujący. Jestem dumna. Jako drużyna we wspaniałym stylu potwierdziłyśmy, że jesteśmy najlepsze w Europie - skomentowała Aleksandra Nowakowska, bydgoska Drużynowa Mistrzyni Europy z UKS MDK5 Bydgoszcz.

Mistrzostwa Europy U17 rozgrywane były w Neapolu od 22 do 25 lutego . Florecistka UKS MDK 5 z Bydgoszczy - Aleksandra Nowakowska wystąpiła w reprezentacji Polski obok Hanny Wojtas (UKS Gdańska Szkoła Szermierki), Nataszy Kuś (D'Artagnan Ursynów Warszawa) i Michaliny Bartol (Warta-Muszkieterowie Poznań.

W drodze do finału młode, polskie florecistki pokonały najpierw Hiszpanię (45:12), Słowację (45:20), a w półfinale Wielką Brytanię (45:14). We wszystkich tych walkach Polki dominowały, wygrywały pewnie i z dużą przewagą punktową.

- Dla mnie, jako trenera prowadzącego Olę w naszym klubie, kibicowanie jej w finale było niezwykle stresujące… Jestem dumny z jej występu. Zachowała spokój, pokazała swoje najlepsze umiejętności. W finałowej walce pokonała, m.in. 5:2 wicemistrzynię Europy z turnieju indywidualnego Elvirę Mariavittoria Berrettę. Jestem przekonany, że to dopiero początek i będziemy wraz z Olą odnosić podobne sukcesy w kategorii juniora i seniora - podsumował Adrian Przednowek, trener Aleksandry Nowakowskiej w UKS MDK5 Bydgoszcz.

- To przede wszystkim ogromny sukces Oli i całej drużyny oraz trenera kadry narodowej Sławomira Mocka, ale to także sukces tych wszystkich, którzy wspierają nasz klub. Dziękuję miastu Bydgoszcz, sponsorom, naszym trenerom, trenerowi Oli Adrianowi Przednowkowi i szerokiemu gronu rodziców. Bez was nie byłoby tych sukcesów - podsumowała Hanna Grześkowiak, prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Szermierczego i Prezes UKS MDK5 Bydgoszcz.