Pierwszego z mężczyzn szukano raptem dwa dni. List gończy wydał za nim Sąd Rejonowy w Chełmnie. Chodziło o skazanego za kradzież i przestępczość narkotykową. Okazało się, że mężczyzna ukrywał się w Stolnie. Trafił od razu do więzienia w Grudziądzu, gdzie ma do odsiadki wyrok. Z kolei 51-latek unikał odbycia kary w związku z wyrokiem, jaki usłyszał przed rokiem.

Łowcy głów na tropie złodziei, zabójców i gangsterów

- Policjanci, na podstawie przeprowadzonych ustaleń, wytypowali adres, gdzie mógł przebywać mężczyzna. Poszukiwany został zatrzymany w jednym z mieszkań na terenie Bydgoszczy, skąd został przewieziony do aresztu śledczego - relacjonuje Kamila Ogonowska z zespołu prasowego KWP w Bydgoszczy.

Jedną z takich spraw było, na przykład namierzenie zabójcy z Bydgoszczy. To historia z 2020 roku. Funkcjonariusze, wtedy jeszcze z Zespołu Poszukiwań Celowych bydgoskiej KWP (wydział poszukiwań działa dopiero od ubiegłego roku) przejęli wtedy do prowadzenia sprawę poszukiwań Grzegorza W. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie listu gończego wydanego przez Prokuraturę Rejonową Bydgoszcz-Południe jako podejrzany o dokonanie zabójstwa.

Policja nie zdradza metod pracy łowców głów. Podkreśla jednak, że funkcjonariusze działający w Wydziale Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Bydgoszczy są niezwykle skuteczni. Przytoczone historie to chleb powszedni bydgoskich speców od ścigania przestępców. Mają na koncie głośne ujęcia bandytów niezwykle groźnych.

Łowy w Hiszpanii

Grzegorz W. był podejrzany o to, że w grudniu 2019 roku zamordował Marcina K. Do zdarzenia doszło na ulicy Grodzkiej w Bydgoszczy. Napastnik zaatakował ofiarę nożem. Raniony zmarł kilka dni później w szpitalu. Praca bydgoskich speców doprowadziła do ustalenia, że poszukiwany przebywa na terenie Hiszpanii. Międzynarodowa współpraca policji umożliwiła potwierdzenie pobytu poszukiwanego w tym kraju.