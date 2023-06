Świadectwo z paskiem pokazane w internecie. Duma rodzica, ale czasem też powód do wstydu dla ucznia

Mistrzyni ściągania

Niby to cyrk

Bohaterka postu (czytaj: córka) otrzymywała jednak prywatne wiadomości od rówieśników, głównie z klasy. Oni także zobaczyli zdjęcie świadectwa. W ich wydaniu nie były to gratulacje, ale ironia („Zwała. Ty i prymus - to się nie klei”, „Jeszcze jedna taka fota i uwierzę, że z własnej woli przeczytałaś przynajmniej jedną książkę w życiu”).

Część rodziców, tych niewstawiających cenzurek z wyróżnieniem, sceptycznie podchodzi do praktyk innych dorosłych, którzy chwalą się ocenami latorośli. - Dzieciaki bez pasków na świadectwach nie są gorsze od tych, co paski dostają - kwitują. - Nie oceniaj dziecka tylko po jego ocenach. Jak przyniesie jedynkę albo dwójkę, nie będzie to przecież oznaczało, że jest gorsze. Przypadek z Kujawsko-Pomorskiego: na 24 dzieci w czwartej klasie podstawówki, prawie 20 uzyskało świadectwa z dwukolorowym paskiem. Większość rodziców pochwaliła się dokonaniami na klasowej grupie. Wstawiała, prawie hurtem, zdjęcia samych świadectw bądź uśmiechniętych dzieci, trzymających świadectwa. Rodzice małych prymusów dawali sobie nawzajem lajki pod kolejnymi zdjęciami. Pod każdym postem w ciągu około pół godziny pojawiło się kilka, góra kilkanaście ikonek zachwytu.

A u nich wyszło tak

Wreszcie mama chłopca niepaskowego opublikowała zdjęcie jego cenzurki. Opatrzyła go krótkim komentarzem: „A u nas wyszło tak”. W parę minut pod wpisem ukazał się komplet gratulacji. Teraz rodzice dzieci niepaskowych, którzy do tej pory wstrzymywali się z lajkami, też zareagowali na odmienne foto.

Nauczyciel akademicki z Wielkopolski przeprowadził nietypowy eksperyment. Podczas gdy inni rodzice publikowali wzorowe świadectwa swoich pociech, on wstawił foto świadectwa córki. Tyle że córka miała jedną piątkę (akurat z zachowania). Pozostałe stopnie to były czwórki i trójki. - Nie ma mojej zgody na patrzenie na dzieci przez pryzmat ich ocen - uznał ojciec.

Doceniać dzieci

- Dzieci kochamy za to, że są, nie za ich oceny. W social mediach ogrom ludzi chwali się wszystkim, również cenzurami z czerwonymi paskami swoich dzieci - mówi Karolina Kliszewska, pedagog z Bydgoszczy. - To dla wielu rodziców oznaka tego, że mają mądre i zdolne potomstwo, a co za tym idzie, sami są ludźmi wyjątkowymi. Należy spojrzeć prawdzie w oczy: dla wielu matek i ojców jest to często zaspokajanie potrzeby pokazywania bycia lepszym. Przybiera ono formę komunikatu dla znajomych i całego świata. Komunikat brzmi: „skoro mamy takie inteligentne dziecko, to jest to szczyt osiągnięć wszelakich, a sami też musimy być bardziej inteligentni od innych”.