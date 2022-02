Świecka policja zabezpieczyła sporą ilość narkotyków. Zatrzymano cztery osoby

Tego samego dnia, policjanci ustalili, że w jednym z mieszkań w Świeciu mogą być ukryte narkotyki. Nie mylili się. Podczas przeszukania, w pudełku po ladach, znaleźli blisko 26 gramów marihuany. 21-letni mężczyzna także został zatrzymany.

Również 27 stycznia policjanci zabezpieczyli środki narkotyczne w Grucznie.- Funkcjonariusze ruchu drogowego interweniowali w związku ze zgłoszeniem kolizji. Jak się okazało 32-letni kierowca ciężarowego renault podczas omijania należącego do stacji paliw dystrybutora, uszkodził metalowy element osłaniający oraz filar podtrzymujący dach, a następnie uderzył w zaparkowany samochód ciężarowy marki Scania - tłumaczy Joanna Tarkowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Świeciu. - Badanie zawartości alkoholu w organizmie sprawcy było bez uwag, natomiast zachowacie mężczyzny wzbudzało wiele podejrzeń co do jego stanu świadomości. Dlatego też policjanci zdecydowali skontrolować 32-latka pod kątem zawartości środków odurzających w organizmie. Jak się okazało, mieszkaniec powiatu gdańskiego był pod wpływem amfetaminy. Oprócz tego, w kabinie pojazdu policjanci zabezpieczyli kilka gramów tego zabronionego środka - dodaje.