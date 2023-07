Świetna obsada turnieju Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza w Lublinie. Medaliści PlusLigi, obrońca tytułu i zespół z Włoch

– Tomasz Wójtowicz był wyjątkową postacią dla Lublina. Natychmiast zdecydowaliśmy się na wsparcie tego turnieju, ale z zastrzeżeniem, że będziemy organizować je cyklicznie, by pamięć o Tomaszu Wójtowiczu nigdy nie wygasła. W trakcie pierwszej edycji pan Tomek zaskoczył chyba wszystkich, bo, choć czuł się źle, był z nami w trakcie turnieju. Widać było, jak bardzo go to cieszyło. Chcę, żeby ten turniej był wielkim świętem dla kibiców, ale też wielkim świętem Tomasza Wójtowicza, naszego honorowego obywatela Lublina – mówiła podczas piątkowej konferencji prasowej w Lublinie wiceprezydent tego miasta Beata Stepaniuk-Kuśmierzak.

Turniej Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza to międzynarodowy, klubowy turniej siatkarski rozgrywany bezpośrednio przez inauguracją sezonu zasadniczego PlusLigi. Głównym celem przyświecającym organizatorom jest uhonorowanie pamięci i sportowego dorobku najbitniejszego siatkarza wszechczasów – złotego medalisty olimpijskiego, mistrza świata, pięciokrotnego wicemistrza Europy, zdobywcy klubowego Pucharu Europy, honorowego obywatela Lublina i honorowego ambasadora województwa lubelskiego.