Święto Policji w Grudziądzu. Funkcjonariusze odebrali awanse. I dziękowali swoim rodzinom, których na uroczystości nie było [zdjęcia]

- Mam nadzieję, że w tych trudnych, pandemicznych okolicznościach nasze święto jest obchodzone po raz ostatni - mówił insp. Marcin Zaleśkiewicz, komendant grudziądzkiej policji podczas czwartkowej uroczystości. Skromnej, bez wielu gości, których policjanci chcieli na swoje święto zaprosić, ale nie pozwoliła im na to pandemia.

Wśród gości, których zabrakło byli bliscy funkcjonariuszy. A właśnie rodzinom policjantów komendant dziękował za to, że „ponoszą konsekwencje” służby w policji i wykazują się wyrozumiałością dla funkcjonariuszy, którzy pracują także w święta, czy nocami, zamiast ten czas spędzać z bliskimi. - Awanse, które otrzymujemy to także ich awanse - mówił insp. Zaleśkiewicz.

Komendant dziękował podwładnym za pracę: - Cieszy mnie fakt, że z miesiąca na miesiąc rośnie nam wykrywalność w podstawowych kategoriach przestępstw, spada dynamika ich popełnienia oraz to, że codziennie na gorącym uczynku zatrzymywani są sprawcy zdarzeń kryminalnych, w tym bardzo niebezpiecznych, pijani kierujący, osoby poszukiwane. (...) Proszę was o to, aby mieszkaniec miasta, powiatu nie zawiódł się na was. Szanujcie wszystkich ludzi, a ten szacunek wróci do was w zdwojonej sile. Jestem dumny, że mogę z wami służyć i zarządzać grudziądzkim garnizonem. Czuję, że rozumiemy się coraz lepiej