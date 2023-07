Uroczystość z okazji Święta Policji w Grudziądzku

Inspektor Mirosław Elszkowski, pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego policji: - Nie we wszystkich garnizonach tak jest

- 63 osoby awansowane, czyli prawie 1/4, to też świadczy o tym jak jesteście państwo doceniani przez mieszkańców, ale nade wszystko przez przełożonych, przez komendanta miejskiego czy wojewódzkiego. Nie we wszystkich garnizonach tak jest. To świadczy też o tym jakimi jesteście policjantami i pracownikami - do grudziądzkich policjantów podczas uroczystości mówił insp. Mirosław Elszkowski, pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego policji.