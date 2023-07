Będą emocje i atrakcje. Zbliżają się balonowe mistrzostwa świata juniorów w Grudziądzu

Balonowe mistrzostwa świata w Grudziądzu 21- 26 sierpnia 2023

- Zaplanowano 9 lotów. Loty odbywać się będą rano i wieczorem - mówi Arkadiusz Iwański Przewodniczący Komisji Balonowej Aeroklubu Polskiego i delegat FAI (Międzynarodowej Federacji Lotniczej). - Konkurencji jest około 20. W skrócie baloniarstwo polega na precyzji i ta precyzja jest oceniana w różny sposób, np. najmniejsza odległość do celu, najmniejsza odległość w danej strefie.

Przy mistrzostwach będzie pracowało około 200 osób z czego 80 proc. to wolontariusze.

To będzie niezwykłe wydarzenie sportowe! W Grudziądzu rywalizować będą juniorzy baloniarstwa z całego niemal świata.

Jakie atrakcje dla mieszkańców zaplanowano?

- Zaczynamy od ceremonii otwarcia w poniedziałek, 21 sierpnia, będzie to przemarsz, parada, prezentacja naszych drużyn zawodniczych. Od Bramy Wodnej pod Wieżę Klimek. Będzie głośno, radośnie, kolorowo - zapowiada Ewa Niewiadomska-Roman, dyrektor organizacyjna zawodów. - W kolejne dni będą pikniki balonowe. Dużo atrakcji, animacji dla dzieciaków, dla całych rodzin, ale też przede wszystkim loty balonem na uwięzi. To jest cos czego nie było do tej pory. Każdy kto będzie miał ochotę się wznieść będzie mógł z tego skorzystać.