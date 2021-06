Święto zapasów w Warszawie za nami. Świetne występy Polaków

W sumie biało-czerwoni zdobyli jedenaście medali – złoty, srebrny i trzy brązowe w Memoriale Ziółkowskiego, złoty i trzy brązowe w Poland Open oraz dwa złote w Memoriale Pytlasińskiego.

– Jestem bardzo szczęśliwy, że kolejny raz mieliśmy piękne zapaśnicze święto w Warszawie. Kilka tygodni temu w hali COS Torwar gościliśmy zawodników, którzy rywalizowali w mistrzostwach Europy, a teraz zobaczyliśmy wielkie gwiazdy w trzech turniejach, które mają już wieloletnią tradycję w świecie zapasów – mówił Andrzej Supron, prezes Polskiego Związku Zapaśniczego, który przed rozpoczęciem zawodów uhonorował pamiątkowym dyplomem i zegarkiem oraz nagrodą pieniężną najlepszego polskiego wolniaka Magomedmurada Gadżijewa.

W Memoriale Wacława Ziółkowskiego, który zainaugurował zapaśnicze święto w stolicy, złoty medal wywalczył kategorii 92 kg Zbigniew Baranowski, który pokonał Ukraińca Ilię Archaję 12:3.

– Ten rok zaczął się dla mnie dosyć niefortunnie, bo od kontuzji. Próbowałem to jakoś obejść, zacisnąć zęby, uniknąć operacji i powalczyć o kwalifikację olimpijską, ale to się nie udało. Nogę trzeba było naprawić, przeszedłem operację i miałem trochę mniej czasu na przygotowania do turnieju kwalifikacyjnego. Niestety, w walce półfinałowej, decydującej o moim występie w Tokio, Japończyk okazał się lepszy i teraz zaczynam myśleć już o igrzyskach w Paryżu. Każdy wygrany turniej cieszy. Za mną trzy dobre walki i jestem zadowolony z ich przebiegu – mówił Baranowski.