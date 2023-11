Świętowali pracownicy socjalni. Gratulacje złożyła im starosta Wiesława Pawłowska. Zdjęcia

Starosta podkreśliła, że pracownik socjalny to osoba, która na co dzień ma do czynienia z ludzkim nieszczęściem i która daje drugiemu człowiekowi tak potrzebne jemu ciepło, zrozumienie i poczucie bliskości.

- Dzięki Państwu podopieczni mogą przezwyciężyć swój kryzys i z wiarą oraz optymizmem patrzeć w przyszłość. Dziękuję za wrażliwość, wyrozumiałość oraz zaangażowanie i wielkie serce w realizowaniu zadań na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia - powiedziała starosta.

Listy gratulacyjne otrzymali pracownicy socjalni: Justyna Plewa, Lidia Kuntz, Bartosz Białęcki (DPS Inowrocław), Halina Dernoga, Anna Paczkowska, Arleta Stefańska (DPS Ludzisko), Marta Nowak, Róża Torłop, Jacek Krzyżanowski (DPS Parchanie), Iwona Marczewska, Małgorzata Balcerzak, Piotr Pawłowski (DPS Tarnówko), Leokadia Piotrowska, Karolina Kotlarek, Wioleta Kulaszewicz (DPS Warzyn), Marta Jelińska, Sylwia Łukasiewicz, Roman Wójcik (OWDiR Inowrocław), Agnieszka Piotrowska, Grażyna Kolczyńska, Michał Drapikowski (PCPR Inowrocław).