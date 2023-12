Syn Hanny Śleszyńskiej i Piotra Gąsowskiego zagrał w "Dewajtis" - zdjęcia. Tak dziś wygląda Jakub Gąsowski

Jakub Gąsowski dwa razy zdawał do szkoły aktorskiej. Wreszcie w 2020 roku ukończył Akademię Teatralną w Warszawie.

"Kuba od małego pragnął grać w filmach, serialach i teatrze. Nie odradzaliśmy mu tej drogi, to byłaby zbrodnia! Za to wspieraliśmy jego wybór. To naprawdę zdolny chłopak" - mówił w jednym z wywiadów tata Jakuba, Piotr Gąsowski, co zacytowała Viva.pl.