Syn Jerzego Kryszaka - tak wygląda. Zobacz, czy jest podobny do słynnego aktora i satyryka OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Jerzy Kryszak to słynny polski aktor i satyryk. Uwielbiamy go zwłaszcza za rolę doktora Zdzisława Kołka w serialu "Alternatywy 4". W komedii bowiem czuje się najlepiej. Nic więc dziwnego, że do dziś gromadzi tłumy na swoich występach kabaretowych. Ma trzech synów, w tym Kamila, niezwykle uzdolnionego muzyka. Zobaczcie, jak wygląda syn Jerzego Kryszaka. Mamy zdjęcia!