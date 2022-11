Burmistrz Golubia-Dobrzyniu zapewniał o dzierżawie działek w parku przemysłowym, choć syn prezesa PEC zrezygnował z niej

Podczas posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Golubia-Dobrzynia burmistrz Mariusz Piątkowski spotkał się z mieszkanką Golubia-Dobrzynia, która ma zastrzeżenia co do pomysłu sprzedaży miejskich działek przy Szosie Rypińskiej. Burmistrz przekonywał, że sprzedaż miejskich działek może skutkować rozwojem i miejscami pracy. Mieszkanka sceptycznie podeszła do tych wyjaśnień, podając przykład działek w miejskim parku przemysłowym, które nie zostały zagospodarowane. Burmistrz odparł, że działki są wydzierżawione. Należy więc czekać na deklarowane inwestycje. Jest to zaskakujące, ponieważ wcześniej radna Dominika Piotrowska otrzymała odpowiedź na wniosek o udostępnienie umów dzierżawy terenów w parku przemysłowym. Dostała 5 z 6 umów i informację, że „jeden dzierżawca zrezygnował z dzierżawy terenu”.

- Jestem zaskoczona faktem, że nie otrzymałam wszystkich umów dzierżaw, choć o wszystkie 6 prosiłam, a otrzymałam tylko 5. Przez przypadek dowiedziałam się, że jedna działka w parku jest wolna. Nie zauważyłam ze strony burmistrza Mariusza Piątkowskiego żadnych działań, aby nagłośnić temat wolnej działki, aby znaleźć nowego przedsiębiorcę, który stworzyłby miejsca pracy. Dlaczego jest tak cicho na ten temat? To pytanie pozostawiam mieszkańcom – oznajmia radna Dominika Piotrowska.