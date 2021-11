Sypie się hala sportowa przy ul. Biskupiej w Chełmnie. Grozi zawaleniem?

- Co się stało, że hala, która jest stosunkowo nowa, się rozpada? - docieka Czytelnik. - Kiedy zostanie naprawiona?

Jak mówi Jacek Kordowski, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie, mur spękał w październiku.

- To duża ściana, którą kazał postawić konserwator, taki żagiel 21 metrów na 3 metry - informuje Jacek Kordowski. - Nie jest to ściana hali. Po październikowym "armagedonie", na skutek bardzo silnych wiatrów pojawiły się drobne spękania. Te rysy napęczniały, więc odkuto je, zrobiono odkrywki, aby sprawdzić, co się dzieje. Trwają konsultacje powiatowego inspektora nadzoru budowlanego z budowlańcami. Zastanawiają się, jakie kroki podjąć.

Jak mówi dyrektor, okazało się, że ściana ma odchylenie.

- To przez działanie warunków atmosferycznych - wskazuje Jacek Kordowski. - Szukamy bezpiecznych rozwiązań, na razie chodnik jest wyłączony z ruchu, odgrodzony taśmą. Budynek był ubezpieczony, ubezpieczyciel już był, uznał szkodę i to, że to niekorzystne warunki pogodowe ja wyrządziły. Przyznał odszkodowanie.