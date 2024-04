System kaucyjny w Polsce od 2025 roku rodzi obawy. „Za szybko, będzie chaos”

Od 2025 r. przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu produkty w jednorazowych butelkach z tworzywa sztucznego (do 3 litrów) i szklanych butelkach wielokrotnego użytku (do 1,5 litra) oraz metalowych puszkach (do 1 litra) muszą wprowadzić za nie kaucję. Opakowania zostaną oznaczone napisem „Kaucja”, podana też będzie jej wysokość. Kaucja na butelki plastikowe oraz puszki ma wynieść 50 gr, a za butelki szklane wielorazowego użytku - 1 zł.

Obowiązek przyjmowania pustych opakowań będą miały sklepy o powierzchni powyżej 200 m kw., a także mniejsze, które dobrowolnie przystąpią do systemu kaucyjnego. Wszystkie przyjmą opakowania bez okazywania paragonu.