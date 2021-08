Szachy pod chmurką w Unisławiu. To nowa atrakcja w parku

Zastanawiasz się jak aktywnie spędzić wolny czas? Wybierz się na szachy pod chmurką.

Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu w minionym roku złożył wniosek do Rady Sołeckiej Sołectwa Unisław o sfinansowanie z funduszu sołeckiego plenerowego stołu do gry w szachy.

W Unisławiu atrakcja dla miłośników "gry królów"

- Teraz doczekaliśmy się realizacji tego zadania - mówi Paweł Marwitz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu. - Miejmy nadzieję, że będzie służyło przez długi czas. Serdecznie dziękujemy Urzędowi Gminy w Unisławiu za realizację zadania i Radzie Sołeckiej Sołectwa Unisław za przeznaczenie środków na ten cel. Stół do gry umiejscowiony jest w zacienionym miejscu nieopodal sceny w unisławskim parku. Wystarczy tylko zabrać ze sobą szachy lub warcaby. Zestaw do gry można wypożyczyć także w GOK-u.

Zapraszamy do miłego spędzenia czasu na świeżym powietrzu.