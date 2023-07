Ale co ma rak do wirusa? Rak to transformacja zdrowych komórek w wyniku mutacji w kodzie genetycznym. W efekcie komórki nabierają nowych własności. Namnażają się bez kontroli, rośnie guz rakowy albo - jeżeli jest to białaczka - rośnie w sposób niekontrolowany populacja białych krwinek. Te mutacje w kodzie genetycznym są tłumaczone na kod białkowy. Takie zmutowane białko pozwala komórkom rakowym osiągnąć przewagę, zaadaptować się albo ukryć przed naszym systemem odpornościowym, który “skanuje” organizm i niszczy większość komórek nowotworowych, zanim je zauważymy. Ponieważ te mutacje nie występują w żadnej innej komórce, mamy unikalną możliwość wytrenowania systemu odpornościowego, żeby rozpoznawał tylko komórki rakowe. Ale żeby to zrobić, musimy “zobaczyć” co jest zmutowane. Na tym bazuje szczepionka na raka skóry, którą wdrożyła Moderna (na razie w badaniach klinicznych), czy szczepionka BioNTtech (przygotowana we współpracy z naukowcami w Stanach) na raka trzustki.

Na ile skuteczna jest ta metoda?

Należy zaznaczyć, że jest to metoda, którą można stosować do nowotworów w późniejszym stadium, na przykład raka skóry. Mowa o 3 i 4 stadium, które dają przerzuty, w szczególności do mózgu. Chodzi między innymi o czerniaka. Po wycięciu nowotworu jego część wysyłana jest do laboratorium, gdzie sekwencjonowany jest kod genetyczny DNA komórek rakowych i profiluje się poziomy ekspresji genów. W przypadku szczepionki Moderny przeciwko rakowi skóry można wybrać do 34 zmutowanych białek, tzw neoantygenów. Innymi słowy - badamy profil molekularny tego konkretnego guza, odkrywamy co jest w nim zmutowane i co pozwala tym konkretnym komórkom rakowym wymykać się spod kontroli.

- Po 18 miesiącach odnotowujemy 60-procentowy brak powrotu nowotworu i brak przerzutów do mózgu - mówi prof. Jarosław Meller. Adam Willma

Mamy już wiedzę o nowotworze. Jak uzbroić organizm do walki?

Możemy sobie wyobrazić, że komórka to jest taki zbiór klocków Lego. Każdy z tych klocków to jest nanomaszyną. Rak to jakby uszczknięcie rogu jednego z tych klocków. Nagle nasz klocek, który pasował dotąd tylko do kilku innych, zaczyna pasować również do innych klocków. W ten sposób zaczynają tworzyć się nowe konstrukcje. To co robimy polega na przesiewaniu wszystkich klocków i odnajdowaniu tych z obłamanymi rogami. W szczepionce wysyłamy do organizmu instrukcję do wytworzenia tych ułamanych fragmentów w zdrowych komórkach przez krótki okres po szczepieniu. Należy pamiętać, że instrukcja ze szczepionki w postaci łańcuchów RNA ulega szybko degradacji w naszych komórkach, co sprawia, że jest to bardzo bezpieczna metoda. Ten krótki czas kiedy nasze komórki tworzą fragmenty Lego z wyszczerbieniami jest jednak wystarczający aby nauczyć system odpornościowy, że to jest coś obcego, co należy zniszczyć jeśli pojawi się ponownie (tak samo, jak w przypadku wirusów). Dlatego, gdy po wycięciu guza trzustki lub czerniaka rak powróci, używając “poszczerbionych klocków lego”, nasz system odpornościowy zacznie te uszkodzone klocki niszczyć.