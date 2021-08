Szkółce Piłkarskiej Książki z powiatu wąbrzeskiego brakuje 1 tys. 500 zł, aby grać w III lidze juniorów starszych

- W najbliższą niedzielę, 29 sierpnia zespół juniorów starszych zainauguruje rozgrywki w III lidze juniorów starszych grupa II Włocławek. Z uwagi na zbyt małą ilość zespołów w okręgu toruńskim zespół, aby móc grać kontynuuje zabawę piłkarską w okręgu Włocławek. W związku z tym nastąpił wzrost kosztów, np. transportu, które mocno obciążają budżet klubu

- przekazał nam Mariusz Kemski, trener Szkółki Piłkarskiej Książki.

Jak dodał Mariusz Kemski, klubowi zabraknie środków na obsługę sędziowską, a środki te klub musi uiścić na konto związku organizującego rozgrywki w trakcie ligi, którą klub zaczyna w najbliższą niedzielę. W związku z tym zdecydowali się prosić o wsparcie finansowe wszystkich sympatyków zespołu. W tym celu utworzyli zbiórkę pieniędzy na portalu zrzutka.pl pod tym linkiem.

Rano, 27 sierpnia na koncie zbiórki jest ok. 400 zł. Do celu brakuje ok. 1100 zł. Zbiórka potrwa jeszcze 26 dni.