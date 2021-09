Szlachetna Paczka w Sępólnie Krajeńskim szuka rodzin w potrzebie i wolontariuszy

- W tej chwili jesteśmy na etapie poszukiwania rodzin. Wsparcie kierowane jest najczęściej do osób, które nawet nie upominają się o nie. Nierzadko bywa tak, że wręcz wstydzą się swojego ubóstwa lub trudnej sytuacji rodzinnej. Na darczyńców z pewnością nie mogą liczyć osoby, które mają problem z nałogami, roszczeniowe lub ukrywające swoją prawdziwą sytuację materialną – mówi Robert Czerechowski, lider rejonu sępoleńskiego.

Szlachetna Paczka to ogólnopolska akcja pomocowa. Od 2001 roku osobom ubogim, chorym lub w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej przygotowywane są paczki zawierające najbardziej potrzebne im produkty, sprzęty lub odzież. W Sępólnie już rozpoczęły się przygotowania.

Jak działa Szlachetna Paczka?

W każdym powiecie akcję koordynują wolontariusze. To oni wyszukują rodziny, którym należy pomóc. Wolontariusze po rozeznaniu potrzeb każdej z rodzin, przygotowują listę i pozyskują sponsorów, którzy są skłonni zorganizować zakupy do przygotowywanej paczki. Jeszcze do końca września w gminie Sępólno trwa rekrutacja wolontariuszy.