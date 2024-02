Szok! Kroplówka zasilana wódką z prymitywnym podpisem na stronie Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmnie

Pytamy, co sądzi o tej sprawie, ale.... albo nie ma albo nie wyraża swojego zdania.

Swoje zdanie ma natomiast były burmistrz Chełmna, który podjął decyzję o starcie w wyborach samorządowych 7 kwietnia br. i ubiegać się o fotel burmistrza naszego miasta.

- Mam informacje, że sprawa została zgłoszona policji - mówi Mariusz Kędzierski. - Osoby mające dostęp do administrowania szkolną stroną na Facebooku twierdzą, że to atak hakerski. Jestem przekonany, że hakerzy maja co innego do roboty niż wstawianie zdjęć na stronę szkoły podstawowej w takiej wielkiej "aglomeracji" jak Chełmno. Ten wybryk jest totalną głupotą w momencie, gdy zaraz rozpoczynają się drzwi otwarte w szkołach podstawowych, rusza rywalizacja o uczniów, by to do ich placówek zapisali swoje pociechy rodzice. Cokolwiek znaczy ten post z alkoholem i napisem, że "Mariuszowi K. wracają parametry życiowe" - i do kogo by się nie odnosił - mam to samo imię i pierwszą literę nazwiska, więc ludzie mogą kojarzyć to ze mną. Osoba, która sobie na ten "żart" pozwoliła nie do końca ma równo pod sufitem. A jeśli teraz czuje się urażona - to niech się odezwie. Przynajmniej będziemy wiedzieli z kim mamy do czynienia.