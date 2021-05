Sztandarowe inwestycje w Gminie Grudziądz: budowa sali gimnastycznej, GOK-u i Ośrodka Wypoczynkowego" Delfin" idą pełną parą [zdjęcia]

Wszystko to odbywa się na tyłach "Delfina" i plac budowy został wygrodzony. - Co ważne, plaża i ośrodek w sezonie będą czynne. Tutaj prace rozpoczną się znacznie później - zaznacza Jacek Zyglewicz.

rozbiórka części obiektów budowlanych

przebudowa i rozbudowa istniejącej promenady

budowa budynku przebieralni z węzłem sanitarnym

zagospodarowanie terenu w postaci miejsc postojowych, alejek pieszych i placów

remont wraz z rozbudową istniejącego pomostu

budowa pomostu wędkarskiego

budowa pomostu ze slipem dla sprzętu pływającego

budowa przystani jachtowej

To długofalowa inwestycja, której zakończenie planowane jest na czerwiec 2023 roku, a jej wartość to blisko 11 mln zł. Większość pieniędzy to dofinansowanie: 6 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego, i w sumie 3,5 mln zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych.