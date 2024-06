Szukali zaginionego na jeziorze Gopło. Ewakuowali obóz harcerski pod Grudziądzem. To były ćwiczenia służb Kujawsko - Pomorskiego. Zdjęcia

ewakuację zniszczonego przez wichurę obozu harcerskiego w miejscowości Hanowo w gminie Grudziądz, a był to teren Nadleśnictwa Jamy

Jaśmin: czyli współpraca służb na wypadek sytuacji kryzysowych

Całość ćwiczeń na terenie Kujawsko - Pomorskiego trwała od 4 do 6 czerwca. Były to zadania z wykorzystaniem Wielośrodowiskowego Zautomatyzowanego Systemu Zarządzania Kryzysowego SZK JAŚMIN. Jest to system usprawniający wzajemne współdziałanie służb celem ochrony zarówno ludności, jak i infrastruktury krytycznej, a także wszelkiego rodzaju mienia oraz środowiska.