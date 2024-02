W Grudziądzu żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej złożyli przysięgę. Zdjęcia

Przysięga wojskowa to najbardziej doniosły moment w życiu każdego żołnierza. Nowo zaprzysiężonych żołnierzy czeka teraz dalszy cykl szkoleniowy w ramach swoich pododdziałów wchodzących w struktury 8 K-P BOT, celem osiągnięcia pełnej gotowości bojowej.

Podczas uroczystości Dowódca WOT, gen. bryg. dr Krzysztof Stańczyk odczytał list od Ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka – Kamysza. Czytamy m.in . " Życzę Wam, by noszenie munduru Wojsk Obrony Terytorialnej i oliwkowego beretu ze srebrnym orzełkiem przyniosło Wam wiele satysfakcji, dumy, uznania nie tylko ze strony przełożonych, ale także sąsiadów, bliskich i wszystkich tych, których będziecie wspierać swoim działaniem . Dołączyliście do formacji, która w ciągu kilku lat swojego istnienia dała się dobrze poznać społeczności Kujaw i Pomorza".

Dobro i bezpieczeństwo naszej Ojczyzny

Do zebranych przemawiał też dowódca Brygady, płk Marcin Dojaś: - Wiele osób jest w stanie porzucić na 16 dni swoje obowiązki rodzinne i zawodowe by podjąć tak trudne wyzwanie jakim jest intensywne zimowe szkolenie taktyczne. Jestem niezwykle dumny z was wszystkich i chylę czoła przed ludźmi, dla których najważniejsze jest dobro i bezpieczeństwo naszego regionu i Ojczyzny.