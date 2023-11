Tak bawili się włocławianie podczas Sylwestra w poprzednich latach. Co z miejską imprezą w 2023 roku?

Miejski Sylwester 2019 we Włocławku. Nowy Rok powitano pokazem laserowym

Epidemia koronawirusa uniemożliwiła organizację imprezy sylwestrowej

W 2020 roku, ze względu na epidemię koronawirusa we Włocławku odwołano część świątecznych wydarzeń - Jarmark Bożonarodzeniowy, miejską wigilię oraz sylwestrową imprezę. Rok później zorganizowano Jarmark Bożonarodzeniowy i wigilijne spotkanie z mieszkańcami na placu Wolności. Tradycyjny poczęstunek przygotowała miejska jadłodajnia „U Świętego Antoniego”. Na włocławian czekały pierogi, wigilijny barszcz i dania z ryb. Z racji pogarszającej się sytuacji epidemicznej zrezygnowano jednak z miejskiej zabawy sylwestrowej pod gołym niebem.

- Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo mieszkańców zdecydowaliśmy, że Sylwester Miejski w tym roku nie odbędzie się. Od kilku tygodni obserwujemy pogarszającą się sytuację epidemiczną. Obecnie ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 jest zbyt duże, zwłaszcza biorąc pod uwagę charakter sylwestrowej nocy – sprzyjający zabawie, tańcom, składaniu noworocznych życzeń. Przez wiele lat przyzwyczailiśmy się do tego podczas witania Nowego Roku. Jednak w tym roku jest coś ważniejszego od wspólnej zabawy: zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. Stąd decyzja, którą podjęły też inne miasta o nieorganizowaniu Sylwestra Miejskiego. Bardzo liczymy na to, że rok 2023 będziemy już mogli przywitać wspólnie z mieszkańcami Włocławka w dobrze znanej, rozrywkowej formule – informowała nas w 2021 roku Angelika Wyrąbkiewicz, dyrektor Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej.

W 2022 roku Włocławek oszczędzał. Nie było miejskiego Sylwestra

W 2022 roku włocławianie jednak nie powitali wspólnie Nowego Roku. Przypomnijmy, że miasto zdecydowało się na oszczędności. Ze względu na wysokie ceny energii elektrycznej, na kilka godzin w nocy wyłączano oświetlenie obiektów kultury i niektórych ulic. Zrezygnowano też z imprez – okrojono formę jarmarku bożonarodzeniowego, ograniczono świąteczne iluminacje i nie zorganizowano miejskiego Sylwestra. Ratusz apelował też do mieszkańców, by – ze względu na zwierzęta – świętowali nadejście kolejnego roku bez huku petard.

Miejski Sylwester 2023. Czy włocławianie mogą liczyć na wspólne powitanie Nowego Roku?

Czy włocławianie będą mieli okazję 31 grudnia 2023 roku, po trzyletniej przerwie, przywitać kolejny nadchodzący rok podczas wspólnej imprezy pod chmurką? Wszystko wskazuje na to, że raczej nie. Ratusz skłania się ku temu, by nie wracać do organizacji miejskiego Sylwestra.