Tak będą płacić w Lidlu w 2023 roku. Mamy nowe stawki od magazyniera po kierownika

Oznacza to, że wszyscy pracownicy, którzy nie zarabiali 3 600 złotych brutto w lipcu otrzymają podwyżkę.

Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna ma wzrosnąć do 3490 zł, a od 1 lipca – do 3600 zł. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w tej sprawie.

'Tak będą płacić w Lidlu w 2023 roku - zobaczcie stawki

Jedną z zalet pracy w Lidl Polska jest również szansa na rozwój zawodowy – firma promuje równość płacową kobiet i mężczyzn oraz awanse wewnętrzne. Co więcej, wszyscy pracownicy oraz ich bliscy mogą poszerzać swoje kompetencje, dzięki bezpłatnemu dostępowi do eTutor, platformy do samodzielnej nauki języków obcych online - informuje Lidl.