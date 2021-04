Tak będzie wyglądało osiedle Industria w Bydgoszczy [wizualizacje]

Zobacz wideo: Rewitalizacja Starego Fordonu. Co się zmieni?

Teren, na którym powstaje Industria, nowe osiedle Grupy Moderator, przez wiele lat należał do PKP i pełnił funkcję zaplecza dla węzła kolejowego. W 1912 przy ulicy Rycerskiej powstał przeznaczony dla administracji budynek dworca towarowego, do którego w późniejszym czasie dobudowano dwie zadaszone rampy, przeznaczone do rozładunku i załadunku towarów.