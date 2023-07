Koncert zespołu Happy Play Dixieland w Grudziądzu

W programie wakacyjnego festiwalu "Lato na Starym Mieście" nie zabrakło dixilandowych brzmień. O to, aby unosiły się nad grudziądzką starówką, w sobotni wieczór zadbał zespół Happy Play Dixieland. To grupa, która zbliża się do 18. urodzin i ma już spore doświadczenie w występowaniu na różnych imprezach i festiwalach w kraju. Teraz zaliczyła koncert w Grudziądzu.