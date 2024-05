Tak było na Dniu Strażaka powiatu żnińskiego w Rogowie koło Żnina. Zdjęcia, wyróżnieni

- Powiatowy dzień strażaka to czas świętowania, składania sobie wzajemnie życzeń. Przez cały rok pracowaliście na ten dzisiejszy dzień i dzisiaj z dumą stajecie tu, przy sztandarach, przy naszym symbolu. Zasłużyliście na to i macie prawo być dumni z tego, co na co dzień robicie. W czasie mszy ksiądz kapelan zwracał uwagę na wasze poświęcenie, na wasza ofiarność i na to, że sami niewiele jesteśmy w stanie zrobić, zgodnie z polską tradycją, polskim obyczajem, zgodnie z napisem na naszych sztandarach, strażacy zawsze byli w zgodzie z wiarą, czcią Bogu i liczący na pomoc Bożą. My natomiast musimy się szkolić i zawsze być gotowi do działań. Wiele zdarzeń minęło, wiele czeka nas w bieżącym roku. Musimy być na to przygotowani - powiedział dh Jan Szablewski, wiceprezes powiatowego Związku OSP RP w powiecie żnińskim.