Tak było na mikołajkach 2023 w parku w Golubiu-Dobrzyniu. Zobacz zdjęcia

Mikołajkowe spotkanie dla dzieci to w Golubiu-Dobrzyniu wieloletnia tradycja. W środę 6 grudnia przed Urzędem Miasta zrobiło się bardzo świątecznie. Gościem honorowym był św. Mikołaj, który przyjechał bryczką w towarzystwie motocyklistów i policjantów. Przywitały go władze miasta oraz tłumy mieszkańców. Mikołaj rozdawał upominki i pozował do zdjęć. Tradycyjnie nie zabrakło dobrej zabawy. Ponadto nastąpiła inauguracja świątecznych iluminacji w mieście. Policjanci rozdawali dzieciom odblaski.