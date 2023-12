Tak było na nowym targowisku przy ul. Sokołowskiej w Golubiu-Dobrzyniu 8 grudnia 2023. Zobacz zdjęcia

Targowisko miejskie przy ul. Sokołowskiej w Golubiu-Dobrzyniu czynne jest w piątki. Kupujący nie ukrywają, że cena to tylko jedno z kryteriów zakupów. Równie ważne jest zaufanie do sprzedających i jakość produktów.

Zobacz jak było na targowisku w Golubiu-Dobrzyniu w piątek 8 grudnia 2023

Przypomnijmy, że targowisko przy ulicy Sokołowskiej w styczniu 2023 zostało tymczasowo wyłączone z użytku, by przeprowadzić jego modernizację. Urząd pozyskał z rządowego programu „Polski Ład” na tę inwestycję 4,8 mln zł, planując jej koszt na około 6 mln zł. Gdy w sierpniu 2022 miasto ogłosiło przetarg na modernizację targowiska, wstępne szacunki kosztów okazały się mocno zaniżone. W grudniu 2022 miasto podpisało umowę na ponad 7,7 mln złotych. Wykonawcami zostały: dwie firmy z Dulska - Adgeo Zbigniew Górecki i Geoexpert Bartosz Piotrowski oraz Bruk-Kam Michał Wierzchowski z siedzibą w Majdanach. Dostały 10 miesięcy na wykonanie robót. Powstał utwardzony plac, wykonano parkingi, chodniki, drogi, a także zadaszoną powierzchnię do handlu i sanitariaty. Jest główna hala targowa, 6 wiat handlowych z zadaszeniami, w których mamy 39 stanowisk handlowych. Postawiono także portiernię, nowe ogrodzenie, oświetlenie. W zakresie prac znalazły się także: zieleń, obiekty tzw. małej architektury, monitoring oraz sieć odprowadzająca wody opadowe, wodociągowa i sanitarna. Oficjalnie targowisko otwarto w czwartek 30 listopada. Pierwszy handlowy dzień nastąpił 1 grudnia.

- Wydano 8 mln po to, by wszyscy dalej byli na deszczu, śniegu i mrozie, bo ochronę przed zimnem, będą mieli tylko Ci, którzy się schowają w budynku. Na takie drogie wiaty, wykorzystane raz w tygodniu, mogą sobie pozwolić miasta, które mają już absolutnie wszystko - uważa pani Małgorzata Kwiatkowska.

Są też uwagi co do samej inwestycji - mimo wydania 8 mln złotych, postawiona hala główna nie chroni przed zimnem i jest w niej ciemno.

Maria Dejewska zaznacza: - Jest więcej potrzeb niż targowisko za 8 milionów zł. I na to ma być kredyt? A miasto brudne, bo brak pieniędzy na sprzątanie

Zdania co do modernizacji targowiska i zasadności inwestycji są podzielone. Sporo osób zauważa, że w mieście były pilniejsze inwestycje. Wskazują też konkretne zadania, np. modernizację ulicy Słuchajskiej.

- Może by miało to sens gdyby ta hala miała ściany, a tak to dość mocno tam wieje. Reszta placu spoko - dodaje Malwina Baźmirowska.

Głos zabrał też były burmistrz Golubia-Dobrzynia Roman Tasarz: - Nie zapominajmy, że targowisko powstało kosztem likwidacji przebiegu trasy średnicowej, która już dawno powinna być pobudowana. W ten sposób skasowano możliwość budowy trasy średnicowej, a mówienie o obwodnicy to jak pisanie na wodzie. Targowisko czy rozładowanie przejazdu przez miasto? Co powinno być priorytetem? Dla mnie to pytanie retoryczne - zaznacza.

Są także głosy wyrażające aprobatę. - Jest pięknie - uważa pani Ewa. Danka Bolewska dodaje: - Ale piękny widok i kawał dobrej roboty.

Jeden ze sprzedających zapytany dlaczego nie korzysta z hali, odpowiada: - Wolę stać na zewnątrz, na powietrzu. W takie dni jest zdecydowanie cieplej niż w tej hali.

