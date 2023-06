Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Golubiu-Dobrzyniu. Zobacz zdjęcia

Dzień Dziecka w Golubiu-Dobrzyniu

Zobacz zdjęcia z Dnia Dziecka w Golubiu-Dobrzyniu

Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka, na parkingu przy hali OSiR przy ul. Sosnowej w Golubiu-Dobrzyniu rozpoczął się o godz. 11. Zaplanowano go do godz. 20. Oprócz darmowych karuzeli, był też autodrom, gigantyczny dmuchany tor przeszkód, autodrom, trampoliny, bumper balle oraz basen z dmuchanymi walcami. Można było też zrobić sobie zmywalny tatuaż. Ponadto animator zachęcał do zabawy.

Organizatorami imprezy są: Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia, Dom Kultury, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Golubiu-Dobrzyniu, Dom Kultury. Akcję wsparła Policja i Straż. Piknik zorganizowano w ramach programu profilaktycznego "Żyję zdrowo".