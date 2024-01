Tak było na orszaku Trzech Króli 2024 w Aleksandrowie Kujawskim. Wideo i zdjęcia

Z kolorowego i radosnego orszaku najbardziej cieszą się dzieci, które przebrane w korony, spacerują razem z rodzicami i dziadkami do żłóbka.

Orszaki 6 stycznia organizowane są, by radośnie świętować dzień Objawienia Pańskiego. Święto to kończy okres Bożego Narodzenia, a w kościołach święci się kredę, wodę i mirrę.

6 stycznia Uroczystość Objawienia Pańskiego

Uroczystość Objawienia Pańskiego (popularnie nazywana świętem Trzech Króli) należy do pierwszych, jakie obchodzono w Kościele. Główną treścią uroczystości jest pokłon Mędrców złożony Jezusowi, co opisuje w Ewangelii święty Mateusz. Ewangelista nie podaje informacji, ilu było mędrców. Często na malowidłach w Rzymie pokazywano dwie, a nawet sześć postaci. Liczba trzy jest symboliczna, ale do niej skłania się Kościół katolicki, ze względu na opis złożonych darów. Mędrcy ze Wschodu przywieźli złoto, kadzidło i mirrę. Warto wiedzieć, że imiona Trzech Króli też są dowolne i pojawiły się dopiero w VIII wieku.