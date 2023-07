Otwarcie kawiarni Spichlerz 57 w Grudziądzu

W połowie maja, po gruntownym remoncie otwarto spichlerz 57 w Grudziądzu. Jest to miejsce, w którym swój "dom" znalazły organizacje pozarządowe działające w mieście. Operatorem spichlerza 57 jest fundacja "Ładowarka", która dba o to, aby tętnił on życiem. Odbywają się tutaj spotkania, udzielane są porady prawne, a także mikrogranty na ciekawe inicjatywy. NGO-sy mogą korzystać m.in. z sal konferencyjnych.

Od maja w spichlerzu przygotowane było też miejsce na kawiarnię z tarasem, z którego rozpościera się wspaniały widok na Wisłę. Dotychczas jednak kawiarnia ta nie funkcjonowała, a tylko przy okazji różnych wydarzeń organizowano kawę i słodkości.

Ale to właśnie się zmieniło.