Tak było na Powiatowym Pikniku Strażackim 2023 w Choceniu [zdjęcia]

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu włocławskiego otrzymały w piątek dotacje podczas 3. Pikniku Strażackiego w Choceniu. Jednostki OSP otrzymały po 4 lub 8 tysięcy złotych (dla jednostek należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego).

- W powiecie staramy się doceniać pracę druhów, ale i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej - mówi Roman Gołębiewski, starosta włocławski. - Przekazujemy vouchery na dofinansowanie wszystkich jednostek. Cieszę się także, że druhowie odpowiadają na nasze zaproszenia do udziału w kursach na prawo jazdy kategorii C lub kursach pierwszej pomocy. Świadczy to o ich zaangażowaniu w to, co robią na co dzień. Podnoszą swoje kwalifikacje.