Tak było na rajdzie z Klubem Turystyki Rowerowej "Goplanie" w Kruszwicy. Mamy fotki

W rajdzie łuczniczym szlakiem udział wzięło kilkudziesięciu rowerzystów. Obok kruszwiczan trasę pokonali cykliści z Konina, Płocka, Słupcy, Pobiedzisk i Inowrocławia.

Z Kruszwicy dojechali do nadgoplańskiej Mietlicy. Tam, w dawnym grodzisku, wysłuchali opowieści o Goplanach i czasach, gdy rodziła się Polska. Z Mietlicy cykliści udali się do Popowa. Tam czekał na nich regeneracyjny posiłek, a po nim spotkanie ze średniowiecznymi łucznikami, którzy poprowadzili konkurs strzelania z łuków do tarcz. Zawody były emocjonujące. Niektórym rowerzystom udało się nawet trafić w sam środek tarczy.

Z Popowa, polnymi drogami, uczestnicy rajdu powrócili pod Mysią Wieżę.