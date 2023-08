Tak było na terapii śmiechem w Ciechocinku. Kabareton 2023 w uzdrowisku Ewelina Fuminkowska

Ciechocinek uzdrawia potężnie. Kuracjusze mogą korzystać z mikroklimatu, zabiegów, ale także licznych festiwali. Jeden z nich, Kabareton to prawdziwa terapia śmiechem. To już czwarty Ciechociński kabareton, który do Parku Zdrojowego przyciąga tłumy.