Tak było podczas Biegu Papieskiego 2023 w Służewie. Piętnasta edycja przyciągnęła biegaczy

Prawo jazdy dla osoby niepełnosprawnej za darmo! W ten sposób można zdobyć pieniądze

To propozycja dla kobiet do 60 lat i mężczyzn do 65, m.in. z naszego regionu. Mogą dostać np. do 2310 zł dofinansowania. Jednak trzeba się pośpieszyć - termin...