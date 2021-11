Tak było w dzień Wszystkich Świętych we Włocławku. Mamy zdjęcia z drona!

Kwesta na odnowę nagrobków na cmentarzu komunalnym we Włocławku

Komitet Społeczny Odnowy Historycznych Nagrobków we Włocławku po raz kolejny organizował kwestę na rzecz ratowania historycznych nagrobków na naszym cmentarzu komunalnym.

Kwesta odbyła się w dniach 31 października – 1 listopada. Wśród kwestujących, jak co roku byli politycy, samorządowcy, przedstawiciele kultury, nauki i młodzi wolontariusze. W tym roku była to młodzież z Grupy Wolontariatu działającej przy Liceum Marii Konopnickiej we Włocławku