Tak długo poczekasz na fachowca – murarza, dekarza, płytkarza, brygadę od wykończenia ścian czy hydraulika

Od początku 2021 roku remont mieszkania lub domu zleciło o 150 procent Polaków więcej niż w tym samym okresie 2020 roku. Od zakończenia lockdownu w 2020 roku zapotrzebowanie na usługi fachowców nadal wzrasta. Tak wynika z raportu Oferteo.pl.

Jesienią wielu Polaków decyduje się na przeprowadzenie remontu domu bądź remontu mieszkania. Nic dziwnego: są wypoczęci po urlopach, więc siły do pracy mają. Jeżeli jednak nie mają doświadczenia i umiejętności w remontach czy pracach budowlanych, nie pozostaje nic innego, jak skorzystać z usług fachowców. Tyle, że rzadko kiedy jest tak, aby ci fachowcy rozpoczęli swoje prace w naszych mieszkaniach dzień po wykonaniu do nich telefonu. Na niektóre brygady- i to nie tylko te najbardziej oblegane - trzeba czekać nawet pół roku.