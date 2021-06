Remont domu i remont mieszkania 2021 tylko dla cierpliwych. I dla tych, co kasę mają

Nie tylko ci, którzy budują, ale też ci, co remontują, muszą uzbroić się w cierpliwość. Rodzina z okolic Czerska (powiat chojnicki) rozglądała się za stolarzem, który zrobi kuchnię w zabudowie. Przewidywany termin: 4 miesiące. Mieli szczęście - znaleźli inną firmę i ta wykona meble w 3 miesiące. Tyle, że to firma z powiatu świeckiego. I tylko dlatego, że poprzedni klienci zrezygnowali, więc oni wskoczyli na ich miejsce.

Murarzy pilnie zatrudnię

I wyjątkowo długo trzeba czekać teraz na ekipę, która odnowi dom albo wyremontuje mieszkanie. Szef firmy, wykonującej kompleksowe remonty we Włocławku i okolicach, w ten poniedziałek (7 czerwca 2021) reklamował się, że u niego terminy są niemal błyskawiczne: pierwszy wolny - 16 lipca. Jego firma należy pod tym względem do nielicznych. Niektórzy dekarze, stolarze, murarze i malarze w Kujawsko-Pomorskiem mają zapełnione terminy do października czy listopada. Nie ma się co cieszyć, że w grudniu ekipy miałyby wolne. Nie wiadomo, czy przeprowadziłyby wtedy remonty. - Wszystko zależy od zakresu prac, zwłaszcza tych prowadzonych na zewnątrz, no i pogody, jaką nam zafunduje zima 2021/2022 - zaznacza fachowiec z Torunia.

On prowadzi zakład od ponad 20 lat, ale takiego natężenia na rynku w branży nie pamięta. Od maja jest istny szczyt, chociaż już parę miesięcy wcześniej właściciele i szefowie firm budowlanych zauważyli wzmożony ruch. Od początku 2021 roku (z krótką przerwą w lutym) remont mieszkania czy domu zleciło o 150 procent więcej Polaków niż w analogicznym okresie roku 2020. Tak wynika z nowych badań serwisu Oferteo.pl. Pewnie remontów jest jeszcze więcej, bo przecież wiele osób wykonuje prace na własną rękę albo z pomocą krewnych bądź znajomych. Statystyka tego już nie uwzględnia.