Tak kibicowaliście Abramczyk Polonii w meczu z Ostrovią. Mamy zdjęcia z trybun

Abramczyk Polonia ma za sobą siedem ligowych meczów. Zdobyła w nich 10 punktów i zajmuje pozycję wicelidera. Ten bilans mógłby być lepszy, bo na tle najgroźniejszego rywala do awansu - Falubazu Zielona Góra (bez porażki w siedmiu meczach), bydgoska ekipa wygląda na razie przeciętnie.

- Mamy nad czym pracować - komentował ostatnio menedżer Polonii Krzysztof Kanclerz. Podkreślał przy tym: - W ubiegłym roku w rundzie zasadniczej byliśmy najlepsi, mieliśmy komplet bonusów. I wiemy, jak to się w play off skończyło; na półfinałach. Dlatego teraz wolę mieć te turbulencje i problemy w rundzie zasadniczej, czasem te mecze są wymęczone, ktoś jedzie świetnie, ktoś zawodzi, ale w tym też jest siła drużyny, że jak jednemu nie idzie, to drugi go podnosi. Te wygrane i punkty z rundy zasadniczej są cenne, ale my się nastawiamy na play off i chcemy, by ta najlepsza forma naszych liderów przyszła na sierpień, wrzesień, na decydujące mecze, gdy rozdawane będą najważniejsze karty. Każdy widzi, że na razie zdecydowanym faworytem ligi jest Falubaz Zielona Góra, który rozjeżdża każdego rywala. My mamy jednak nadzieję, że rozpędzimy się na decydującą część sezonu.